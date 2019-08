La sècheresse fait exploser le carnet de rendez-vous des sourciers

Pernes-les-Fontaines, France

C’est le cas de Roger Viaux, soucier radiesthésiste a Pernes-les–Fontaines, qui court par monts et par vaux en ce moment tant il est sollicité parfois en urgence. « Là je n’arrête pas. Demain matin à la première heure je suis à Villes-sur-Auzon et après ailleurs. On fait appel à moi sur des sources ou des forages qui se sont asséchés, beaucoup de domaines qui étaient alimentés par des sources qui coulaient depuis la nuit des temps en permanence et ne coulent presque plus. Alors actuel je suis sur Bonnieux sur un grand domaine immense qui avait une source qui coulait depuis toujours et aujourd’hui ça coule juste un petit filet. Ils sont obligés de se faire livrer de l’eau par citernes ! »

Le sourcier de Pernes reconnait que malgré ses facultés il trouve souvent des points d’eau avec des débits moins forts ou alors à plus grande profondeur. Il précise aussi que son don n’est pas inaccessible, pour lui tout à chacun peut apprendre à trouver de l’eau. Mais il faut s'entraîner et s'exercer précise t'il . D’ailleurs il organise des formations sur une journée tant sur le maniement de la baguette de sourcier que celle du pendule. Une aptitude qui est donc très recherchée et le sera sans doute encore plus à l'avenir pour trouver des filons d'or ... bleue !