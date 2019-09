La sécheresse fragilise les arbres dans le Poitou

Les sylviculteur sont inquiets. La sécheresse de cet été ajoutée à celles des années passées a encore plus fragilisé les arbres. La mortalité est en hausse et le dépérissement de certaines forêts du nord Vienne se poursuit.

Poitiers, France

Trois sécheresses estivales en quatre ans. Ajoutez la canicule en 2019. Ça commence à faire beaucoup. Conséquence, Daniel Papin qui dirige une entreprise d'élagage à Thurageaux, n'a jamais été autant sollicitée pour abattre des arbres morts.

Il y a vingt ans, quand j'abattais trois arbres mort sur pied dans l'année, c'était un maximum. Cette année j'en suis à 5/6 par mois. C'est une catastrophe

. Toutes les essences sont touchées mais les plus fragiles sont les bouleaux, les cerisiers ou encore les noyers.

Les forêts du nord-Vienne souffrent particulièrement

Côté forêts, c'est surtout celles du nord Vienne qui sont les plus impactées. Mais aucun dépérissement majeur n'a été constaté explique le directeur pour le Poitou-Charentes de l'office national des forêts. "C'est là que poussent les plus belles chênaies, explique Anthony Auffret, et c'est plutôt un cortège d'espèces qui sont habituées à des conditions climatiques plus clémentes que ce qu'on a eu ces trois derniers étés donc c'est là qu'on est un peu plus inquiet", ajoute-t-il.

Des expérimentations menées dans le nord Deux-Sèvres

Pour trouver des essences plus résistantes à ces épisodes de sécheresse, l'ONF vient de lancer des expérimentations dans une forêt de Secondigny. 2000 jeunes plants de chênes pédonculés de trois variétés différentes ont été plantés. Deux proviennent du sud de la France, la troisième du nord de la France. "On va observer quelles sont les variétés qui s'adaptent le mieux qui poussent le plus vite et qui survivent le mieux dans ce nouvel environnement" explique Anthony Auffret.

L'incident du marronnier de Poitiers inquiète d'autre maires

La chute soudaine la semaine dernière d'un marronnier en plein centre-ville de Poitiers n'est pas non plus passé inaperçu. L'arbre centenaire était mort de sécheresse. Et des marronniers de nombreuses communes du Poitou en ont aussi dans des cours d'école notamment. Daniel Papin qui travaille avec plusieurs communes a été aussitôt appelé par celles-ci pour qu'il vienne voir s'il y a ou pas besoin d'intervenir sur ces arbres. Pour cet arboriculteur, il est en tout cas clair qu'en milieu urbain, les arbres souffrent bien plus qu'en forêt car la chaleur y est encore plus intense.