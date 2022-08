La sécheresse fragilise les arbres du Poitou

Des feuilles mortes jonchent le sol du bas de la place de la Brèche, à Niort. On pourrait presque se croire en automne. Sauf que nous sommes bien à la mi-août. Une situation qui s'explique par la sécheresse extrême que nous connaissons cet été 2022. "Les arbres souffrent de cette sécheresse exceptionnelle et du manque d'eau ce qui diminue leur croissance et les fragilise", résume Sébastien Allo, responsable du service forêt/développement à l'ONF en Poitou-Charentes. C'est vrai en ville, mais aussi dans nos forêts.

A partir d'une certaine température, les arbres stoppent leur croissance

Les pertes précoces de feuilles sont "un phénomène d'adaptation de chaque arbre. Le fait de maintenir leurs feuilles demande de l'énergie et les feuilles flétrissent plus tôt que prévu. Il y a également des phénomènes de brûlure de ces feuilles", explique le spécialiste.

Cela peut aller jusqu'à ce que l'on appelle une rupture de colonne d'eau. "Un arbre a besoin de CO2, de lumière et d'eau pour vivre. Eau qu'il absorbe dans le sol. Et quand il n'y a plus d'eau dans le sol, il y a rupture de la colonne d'eau, il cesse de pomper l'eau", détaille Sébastien Allo. "Et ce n'est pas comme une pompe à piscine qu'on peut ré-amorcer, un arbre il ne peut pas ré-amorcer ce phénomène". Une situation constatée sur quelques individus dans le Poitou.

Un arbre fragilisé est plus sensible aux insectes, aux champignons, aux maladies

Plus globalement sur les conséquences de cette sécheresse, "il y a des arbres qui s'en remettront, seront toujours là, s'adapteront et puis une partie qui va certainement mourir. Cette année ou dans les années à venir", indique le responsable de service de l'ONF. Le problème d'un arbre fragilisé, c'est qu'il peut être "attaqué par des insectes, des champignons, des maladies".

"Si on a de la pluie à l'automne et des étés cléments les prochaines années ça limitera le risque. Ce qui est préoccupant c'est que si les étés s'enchaînent on va les fragiliser de plus en plus", poursuit Sébastien Allo. D'où l'enjeu de s'adapter au réchauffement climatique. "On parle de forêts mosaïques. C'est adapter nos pratiques, travailler sur des plages plus petites et diversifier les essences". En identifiant lesquelles conviennent au climat que l'on pourrait avoir chez nous demain.