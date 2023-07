La sècheresse gagne du terrain en Côte-d'Or

Un été de plus en plus sec. La préfecture de Côte-d'Or étend les périmètres où il faut être économe en eau. Sur le secteur de la Saône, de l'Ouche et de l'Arroux, on a plus le droit d'arroser les pelouses, les terrains de sports, les plantes en pots, de remplir sa piscine. On peut encore arroser son potager, mais uniquement aux heures fraiches entre 20h le soir et 9h du matin.

Carte des zones de sécheresse éditée par la Préfecture de Côte-d'Or - DR

Les secteurs en orange de cette carte sont en niveau 3 "Alerte renforcée" et soumis aux restrictions suivantes :

Les restrictions pour secteur Saône , Ouche et Arroux - DR

Une zone de vigilance est aussi mise en place au nord et à l'ouest de Dijon, avec des mesures similaires, mais moins sévères :

Restrictions pour les zone identifiées en jaune - DR

Ma commune est-elle concernée ?

L’arrêté préfectoral, la carte, la liste des communes par zones d’alerte ainsi que des plaquettes d’information sont disponibles sur le site internet des services de l’État .