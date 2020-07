La sécheresse gagne du terrain en Loire-Atlantique

3 bassins versants sont désormais classés en état de crise en Loire-Atlantique. Et un autre en "alerte renforcée". La situation s'est dégradée en une semaine. Elle est néanmoins moins alarmante que l'an dernier à la même période

Un arrêté préfectoral pris ce jeudi 29 juillet restreint un peu plus les prélèvements dans les rivières et les usages de l'eau dans le département de Loire-Atlantique. Compte tenu des conditions climatiques, la situation s'est détériorée cette semaine. Désormais 3 bassins versants sont en crise et un en vigilance renforcée.

situation hydrologique en Loire-Atlantique - Prefecture 44

Dans les bassins versants en crise (en rouge), les irrigations de grandes cultures, l'arrosage des golfs, des espaces verts et des terrains de sport, le nettoyage des bateaux, des voitures et des batiments, le remplissage des piscines, et l'alimentation de douches de plages sont interdits. Sur l'ensemble du département, l'usage de l'eau potable n'est pas concerné par les restrictions .

La situation est malgré tout moins préoccupante que l'an dernier à la même époque selon la DDTM