La sécheresse gagne en Isère

Chaleur et manque de pluie en ce printemps en Isère, font qu'une sécheresse importante menace dès avant l'été. D'ores et déjà la Préfecture décide de mesures de restrictions et d'interdictions de l'usage de l'eau à destination des agriculteurs, des entreprises et des particuliers (voir ci-dessous).

Jusque-là dans le département, seuls les communes limitrophes de la Drôme autour de Roybon étaient concernées par une alerte sécheresse en Isère et le bassin de l'est lyonnais placé en vigilance en matière d'eaux souterraines. Le nouvel arrêté publié par la Préfecture de l'Isère place désormais l'ensemble des eaux souterraines et superficielles du département en vigilance et les bassins versants de la Bourbre, du Trièves, de la Matheysine et des Chambarans en alerte ! "Alerte" également pour les eaux souterraines du bassin dit Molasse Miocène Chambarans, autrement dit une bonne partie du Sud-Grésivaudan . Les détails des restrictions et interdictions sont aussi disponible auprès de votre mairie.

arrêté préfectoral -

