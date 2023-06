La sécheresse s'accentue dans le Nord de l'Yonne

Le mois de mai et le début de ce mois de juin ont été particulièrement secs, avec des déficits de précipitations de l'ordre de 50% à 70% par rapport aux normales de saison, une température bien souvent supérieure à 25 degrés et un vent très présent. Conséquence : les débits des cours d'eau sont à la baisse et la sécheresse s'accentue.

42 communes concernées

Le secteur Yonne Nord vient d'être placé en alerte renforcée par la préfecture. C'est le 3e niveau d'alerte sur 4. Les communes concernées sont notamment Sens, Saint-Valérien, Champigny, Piffonds ou encore Pont sur Yonne. Dans ces communes, les restrictions pour les particuliers ne changent pas : il est toujours interdit de remplir les piscines privées, de laver les voitures chez soi, d'arroser les potagers après 10h et avant 20h.

Des restrictions supplémentaires pour les entreprises et les agriculteurs

Les restrictions supplémentaires concernent essentiellement les entreprises et les exploitants agricoles. L'irrigation des cultures maraichère, pépinières, horticoles et arboricoles fruitières est désormais interdite de 12h à 20h. L'irrigation des grandes cultures, cultures fourragères et légumières de plain champs est également toujours interdite de 12h à 20h, mais désormais également le week-end : du samedi midi au dimanche à 20h.

Pour les entreprises, l'arrosage des pistes de chantier, le lavage des façades des toitures et des terrasses est interdite, de même que le nettoyage des véhicules et engins professionnels.

Tout le département en vigilance depuis mars

L'ensemble du département de l'Yonne avait été placé en vigilance dès le mois de mars, en raison d'un mois de février déjà particulièrement déficitaire (80% de précipitations en moins par rapport aux normales de saison). Les secteurs de la Vanne, du Loing et de l’Ouanne, placés en alerte le 9 juin, le restent.

Liste des communes concernées par l'alerte renforcée (secteur Yonne Nord)