La sécheresse s'accentue en Côte-d'Or, de nouveaux territoires en alerte

24 heures après avoir présenté son plan départemental de prévention contre les incendies de forêts, le préfet de Côte-d'Or Franck Robine en remet une couche concernant la sécheresse. Déjà la troisième carte de vigilance éditée par ses services depuis le début du mois de juin. Les choses s'aggravent très vite.

Sur la carte actualisée de la préfecture, le bassin de la Cent-Fonts-Biètre-Vouge apparaît désormais en crise - Préfecture de la Côte-d'Or

C'est le territoire du sud et du sud-est dijonnais qui est le plus touché. Le bassin de la Cent-Fonts-Biètre-Vouge est désormais en état de crise, c'est-à-dire le plus haut niveau de vigilance. Trois autres bassins, la Saône moyenne, la Bèze-Albane et l'Arroux-Lacanche, atteignent le 2e niveau, le seuil d'alerte.

Des restrictions d'usage de l'eau

Comme le rappelle la préfecture, le franchissement de ces seuils s'accompagne de mesures de restrictions d'usage de l'eau, qui concernent à la fois les citoyens, les collectivités, les agriculteurs, les golfs.