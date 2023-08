La sècheresse s'accentue en Saône-et-Loire

On manque d'eau, et la préfecture de Saône-et-Loire place le secteur "Seille et Guyotte" en situation de "crise." Les restrictions d'usage de l'eau sont renforcées. On vous explique lesquelles.

Les fortes chaleurs de ces derniers jours n'ont rien arrangé. La sècheresse se renforce en Saône-et-Loire et la préfecture place une partie du département en situation de "crise." Il s'agit du bassin "Seille et Guyotte", à l'est de Chalon-sur-Saône. Carte de restrictions de la préfecture de Saône-et-Loire - DR Dans la partie en rouge ci dessus , les remplissages des piscines et le lavage des voitures-y compris en station de lavage est interdit jusqu'à nouvel ordre. Cela s'ajoute à l'interdiction d'arroser les espaces verts et à des restrictions d'horaires pour les irrigations agricoles.