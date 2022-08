La sécheresse s'accentue en Seine-et-Marne

La situation des rivières et des nappes d'eau souterraines s'aggrave en Seine-et-Marne. Un nouvel arrêté préfectoral de restriction de l'utilisation de l'eau a été signé le 11 août. De nombreuses communes du département sont concernées.

Un nouvel arrêté préfectoral de restriction de l'utilisation de l'eau a été signé en Seine-et-Marne le 11 août. De nombreuses communes du département sont concernées par cette dégradation de la situation des rivières et des nappes d'eau souterraines.

Les restrictions d'eau concernent les bassins versants des rivières de l’Ancoeur, du Fusain, du Grand Morin, du Petit Morin, de l’Orvanne, de l’Yonne, du Loing et du Réveillon.

Les pluies attendues pour ces prochains jours ne seront pas assez abondantes et les débits des rivières vont continuer à baisser.

La situation la plus critique se situe dans les zones du Réveillon et du Fusain. Les communes autour sont classées rouge, en situation de crise.

Autour de l’Ancoeur et du Petit Morin l'alerte sécheresse est orange, elle est renforcée.

Autour de l’Orvanne, de l’Yonne et du Loing l'alerte, en jaune, a été franchie.

Le reste du département est en vigilance.

Dès le franchissement du seuil d’alerte sont notamment interdits, sauf situations particulières : le lavage privé des véhicules personnels, l’arrosage des massifs floraux et le remplissage des piscines privées. De plus, l’arrosage des jardins est restreint et devient interdit en journée. Il est à privilégier avant 8h ou après 20h.

L’irrigation, pour les secteurs en alerte et alerte renforcée, est interdite, ou soumise à plages horaires. Des mesures spéciales pour l’irrigation, indiquées dans ce nouvel arrêté, s’appliquent sur le bassin du Fusain.

En cas de non respect de l'arrêté, il est possible d'encourir à une contravention pouvant aller jusqu'à 1.500 euros.