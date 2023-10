La sécheresse s'aggrave aux portes de Marseille

Les fortes chaleurs de ce début d'automne n'arrangent pas les affaires de l'Huveaune, en souffrance depuis mars, et en réalité depuis deux ans. Le bilan hydrique est actuellement pire qu'en mai dernier, quand nous étions allés sur place. "Et au milieu, ne coule plus une rivière" serait le titre inquiétant de cet épisode sans fin. Huit kilomètres sont complètement à sec sur la quarantaine que compte le fleuve qui se jette à Marseille, dont plus de deux kilomètres entre Aubagne et La Penne-sur-Huveaune. Manque de précipitations, réchauffement climatique et des nappes phréatiques au plus bas trop sollicitées par les particuliers et les entreprises du secteur.

Sous le pont, on dirait un parking ! © Radio France - Christophe Van Veen

Qu'allons-nous léguer à nos enfants ?

Alain Fédi, 72 ans, habitant de La Penne-sur-Huveaune depuis toujours, est l'adjoint à l'environnement de la commune. Il constate que "ça a commencé très tôt. C'est fou ! Cette année, on est resté plusieurs mois sans une goutte d'eau. Et quand il a plu, l'Huveaune s'est rechargé pendant deux jours et de suite, ça s'est encore asséché".

L'élu attend beaucoup des conclusions de la vaste étude lancée par l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Huveaune Côtiers Aygalade. Il veut comprendre pourquoi le fleuve disparaît de long mois sur plus de deux kilomètres.

Il faudra sans doute changer la manière de consommer cette eau avec des nappes phréatiques exsangues. "Je suis inquiet pour mes enfants et mes petits-enfants. Quel héritage sommes-nous en train de leur laisser ? On peut pas dire : "Ben, nous , on y était pour rien". Le réchauffement, on l'aggrave par l'activité humaine. C'est acté !"

Alain Fédi est très inquiet © Radio France - Christophe Van Veen

Les à-secs durent beaucoup plus longtemps qu'avant

Éric Brenner est chargé de mission ressources en eau à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Huveaune Côtiers Aygalade qui gère le bassin versant avec les acteurs du territoire. On l'interroge au milieu du lit disparu, "des cailloux, pas d'eau, rien du tout pour le fleuve".

L'environnement souffre de plus en plus. "Des arbres tombent dès qu'il y a du vent car les racines ne sont plus assez fortes pour les retenir comme on le voit ici. Et une population de poissons qui a disparu". Le spécialiste ne cache pas son inquiétude. "Ces secteurs restent sans eau pendant plusieurs mois alors qu'avant c'était limité à l'été. Et depuis deux ans, les nappes phréatiques ne se remplissent plus". L'exceptionnel semble être devenu la norme et il faudra bien passer à l'action.

Un état des lieux des pompages de l'eau doit être rendu en 2025. Mais avant, des mesures pourraient être mises en route. En attendant, une priorité : respecter les restrictions et interdictions édictées par les préfectures.

Eric Brenner © Radio France - Christophe Van Veen

L'alerte sécheresse en Provence

Dans les Bouches-du-Rhône, 19 communes de l'Huveaune et du Réal de Jouques dont huit arrondissements de Marseille sont en état de crise. 37 communes sur l'Arc et le Touloubre sont en alerte renforcée.

Dans le Var, sur les 153 communes du département, 96 communes sont en crise, 43 sont en alerte renforcée, 11 en alerte sécheresse et 3 en vigilance.

L'Huveaune porté disparu © Radio France - Christophe Van Veen