La sécheresse s'aggrave dans l'Oise, deux nouveaux secteurs placés au niveau le plus élevé de "crise"

Ce sont de nouvelles mesures de restrictions prises le jour même du début de l'été, et qui promettent des mois difficiles dans l'Oise : la préfecture place ce 21 juin 2023 deux nouveaux secteurs au niveau le plus élevé de "crise" et en met trois autres sous surveillance.

ⓘ Publicité

Le débit de certains cours d'eau plus bas malgré les récents orages

Au 21 juin 2023, la préfecture de l'Oise dresse un bilan inquiétant de l'état de la ressource en eau : "Les chaleurs et les très faibles précipitations du mois qui vient de s’écouler ont impacté fortement les débits de certains cours d’eau qui ont baissé rapidement sur la dernière quinzaine. Les récents orages très localisés n’ont pas permis d’inverser cette tendance."

En conséquence, elle renforce les mesures de restrictions sur cinq secteurs :

• le passage en crise de deux secteurs : la Divette-Verse et de l’Oise-Aisne ;

• le passage en alerte renforcée d’un secteur : la Nonette-Thève ;

• le passage en alerte de deux nouveaux secteurs : l’Automne et l’Avre-Noye-3 Doms.

Quatre secteurs du département au niveau le plus élevé de crise

Au total, quatre secteurs de l'est du département sont en crise et doivent respecter des mesures de restrictions d'usage de l'eau , notamment :

• la réduction des prélèvements industriels de 25 % pour les installations classées prélevant plus de 10 000 m³ par an, à l’exception de certaines activités ;

• l’interdiction de l’irrigation des cultures agricoles, à l’exception du maraîchage et des cultures légumières de plein champs sous conditions ;

• l’interdiction de l’arrosage des terrains de sports et d’entraînements, à l’exception des terrains accueillant des compétitions à enjeu national ou international sous conditions ;

• l’interdiction de lavage des voitures, sauf pour impératif sanitaire en station professionnelle ;

• l’interdiction d’irrigation des golfs, à l’exception des greens sous conditions.