La sécheresse s'aggrave dans la Loire

Le centre et le nord du département de la Loire sont particulièrement secs

Depuis le printemps, il ne pleut pas assez dans le département de la Loire. Un déficit pluviométrique qui a entrainé le placement du département en vigilance dés le 23 avril, puis la prise de premières mesures de restriction des usages de l’eau sur 4 zones de suivi le 16 juillet.

La persistance du manque de pluie, et les fortes températures, accentuent le manque d'eau sur la quasi-totalité des cours d’eau de la Loire dont les débits sont actuellement très faibles.

Cette situation et les perspectives météorologiques sèches et chaudes des jours à venir poussent la Préfecture de la Loire à mettre en place de nouvelles mesures afin de préserver les usages prioritaires de l'eau et la survie des écosystèmes aquatiques.

Des restrictions d’usage de l’eau sont mises en œuvre dans l’ensemble des communes des zones d’alerte suivantes :

les zones des Monts du Forez et des Monts du Lyonnais passent au niveau de l’alerte renforcée,

la zone Rhins-Sornin (est Roannais) est maintenue au niveau de l’alerte renforcée.

les zones du Fleuve Loire Amont et du Roannais passent au niveau de l’alerte,

les zones du Gier et de Pilat Sud demeurent au niveau de l’alerte.

Les autres zones restent en situation de vigilance.