La sécheresse s'aggrave dans le Gard, la Préfecture durcit les restrictions pour deux cours d'eau

Après une alerte rouge canicule et plusieurs jours de très forte chaleur, les nappes phréatiques et cours d'eau du Gard sont en tension. Ce vendredi 8 septembre, le Préfet du Gard place donc la Dourbie en alerte (en jaune) et le Gardon aval rejoint le Gardon amont en situation d'alerte renforcée (en orange.)

Les cours d'eau les plus touchés, en situation de crise, sont : l'Arre, l'Hérault, la Vidourle, et la Cèze aval. Selon la Préfecture, Les niveaux des nappes du Gardon et de la Cèze sont très préoccupants et atteignent même des niveaux records. Sans nouvelles précipitations, ils pourraient passer en crise.

Pour savoir quelles restrictions vous concernent, rendez-vous sur le portail VigiEau du gouvernement.