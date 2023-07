La sécheresse s'aggrave dans le sillon mosellan

La sécheresse s'aggrave en Moselle, et les orages de ces derniers jours ne suffisent pas pour atténuer le phénomène qui touche une grande partie de la France depuis le début de l'été.

ⓘ Publicité

"La situation à l’ouest du département est plus préoccupante, tant sur le plan hydrologique que sur la sensibilité de la végétation au risque d’incendie de forêts et de végétaux" indique la Préfecture de la Moselle qui place les bassins versants de la Moselle, de l’Orne, de la Nied et de la Seille en alerte renforcée. L’est du département, c’est-à-dire les bassins versants de la Sarre, de la Lauter, de la Sauer, de la Moder et de la Zorn, reste en situation d’alerte.

La situation de la sécheresse en France - vigieau.gouv.fr

Economies d'eau

Ce relèvement du niveau d'alerte entraine mécaniquement un renforcement des restrictions d'usage de l'eau, au moins jusqu'au 18 août.

Pelouses, espaces verts, espaces arborés, massifs fleuris : il est désormais totalement interdit de les arroser, à l’exception des arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 2 ans

Irrigation des cultures céréalières et maraîchères, production de semences, arboriculture et pépinières : interdite de 8h à 20h, avec une exception pour les implantations faites le jour même

Remplissage des piscines interdit

Travaux ou activités en lit mineur de cours d’eau : interdits sauf conditions particulières.

La Préfecture rappelle les amendes auxquelles s'exposent ceux qui ne respecteraient pas ces règles (1.500 euros, 3.000 euros pour les récidivistes). Des contrôles seront effectués par l'OFB (office français de la biodiversité) et les services de l’État.

Prévention contre les feux de forêts

Par ailleurs, la vigilance demeure sur les feux de forêts. Le degré de danger "sévère" est maintenu pour l'ouest de la Moselle. Il est donc interdit d'allumer des feux, de tirer des feux d'artifices, de lâcher des lanternes à proximité des zones boisées. Il est également interdit d'utiliser des outils qui pourraient générer des étincelles. La mesure ne concerne pas les activités agricoles, nombreuses en cette période de récoltes, "sous réserve de la présence à proximité de moyens de protection" précise le communiqué.