La sécheresse s'aggrave en Côte-d'Or

Les quelques gouttes d'eau tombées ces derniers jours n'ont rien changé. La situation est plus en plus aiguë sur tout le département.

Les 18 bassins versants du département ont en effet franchi un seuil d’alerte dont 14 bassins en seuil de crise

La situation est la suivante :

Seuil d’alerte renforcée: Tille amont, Ouche amont, Bèze-Alane, et la Laignes-Petite Laignes

Seuil de crise: Saône, Tille aval-Norges, Ouche aval, Vingeanne, Vouge, Bouzaize, Cents-Fonts, Biètre, Dheune, Arroux- Lacanche, Serein-Romanée, Armançon- Brenne, Seine et Ource-Aube.

Dans un communiqué , la prefecture de Côte-d'Or rappelle les mesures suivantes:

L’arrosage des aires de loisirs, des pelouses et des espaces verts est interdit. L’arrosage des surfaces à vocation sportives précisément délimitées,et de la plateforme enherbée du tram est interdit sauf de 19h à 10h.

Le remplissage des piscines privées est interdit sauf pour la première mise en eau pour réception de travaux sous réserve que le maire donne son accord en fonction de l’état de la ressource en eau.

Le lavage des toitures et des façades est interdit sauf s’il est réalisé par un professionnel. Le lavage des voitures peut uniquement être effectué en station de lavage.

Le lavage des voies et trottoirs est interdit à l’exclusion des nécessités de salubrité publique.

L’arrosage des potagers, des massifs fleuris et des plantations des commerces de végétaux est interdit de 10h à 19h. L’arrosage des plantations réalisées depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année est interdit sauf entre 19h et 10h.

L’arrosage des surfaces à vocation sportives et de la plateforme enherbée du tram est interdit. L’arrosage des massifs fleuris est interdit.