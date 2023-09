La sécheresse s’aggrave en Côte-d’Or, le préfet prend de nouvelles mesures de restriction

La sécheresse s'aggrave en Côte-d'Or et plus particulièrement dans huit zones, placées en seuil de crise vendredi 29 septembre. "Après un hiver et un printemps secs, l’été a aussi été déficitaire au niveau des précipitations. Les températures observées au cours des 3 derniers mois ont été largement au-dessus des moyennes de saison avec trois épisodes caniculaires intenses", explique la préfecture dans un communiqué. Face à cette situation, des mesures de restrictions sont prises dans les zones les plus touchées du département.

ⓘ Publicité

8 zones de Côte-d'Or ont été placées en alerte rouge sécheresse, des mesures de restriction ont été prises - Préfecture de Côte-d'Or

Des mesures de restriction prises

Dans la zone rouge, en état de crise (Saône moyenne, Tille amont, Vingeanne, Tille aval, Vouge-Biètre-Cents-Fonts, Bouzaise, Serein-Romanée et Arroux-Lacanche), plusieurs mesures de restrictions sont prise à partir de samedi 30 septembre. L’arrosage des pelouses, massifs fleuris, plantes en pot, espaces verts est interdit. Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées n’est plus possible sauf impératif sanitaire. Les prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sont également interdits à l’exception de certaines cultures sensibles.

Pour les territoires en alerte renforcée ( Bèze-Albane, Châtillonnais et Armançon-Brenne), tous les prélèvements ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation conduit à une limitation progressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.