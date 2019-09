La sécheresse s'aggrave en Haute-Loire, l'ouest du département passe en niveau de crise

La canicule de ces derniers jours et la quasi absence de précipitations ont aggravé la sécheresse en Haute-Loire. Sur les douze bassins du département, trois sont désormais en situation de crise et neuf autres en alerte voire alerte renforcée. Toutes ces zones sont soumises à des restrictions d'eau.

Haute-Loire, France

Canicule et absence de pluie : le scénario est connu depuis le début de l'été et il se répète en Haute-Loire où la sécheresse s'aggrave, ces derniers jours. Ce lundi 16 septembre, la préfecture de Haute-Loire a donc renforcé les restrictions d'eau dans le département, au vu du faible niveau des cours d'eau.

L'ouest du département en niveau de crise

C'est dans l'ouest que la situation est la plus grave : les bassins de l'Allier moyen, de l'Alagnon mais aussi de la Dorette (au nord) sont placés en situation de "crise".

Le bassin de l'Allier aval, toujours dans l'ouest du département, est en "alerte renforcée".

Au centre et à l'est du département, les bassins de la Borne, du Haut-Lignon, de la Loire amont et de la Loire moyenne rive droite sont en "alerte".

Les bassins de l'Allier amont (au sud) et de la Loire aval ainsi que la Loire moyenne rive gauche sont moins impactés mais sont tout de même au niveau de "vigilance"

Différents niveaux de restrictions d'eau

Pour les zones placées en crise, seuls les usages de l'eau liées à la consommation humaine ou animale sont autorisés. La consommation doit relever d'une exigence de santé ou de salubrité publique. Les autres usages sont interdits.

Pour les zones placées en Alerte Renforcée, sont interdits :

L’irrigation des prairies

L’arrosage des jardins d’agréments

L’arrosage des pelouses

L’arrosage des espaces verts qu’ils soient publics ou privés

L’arrosage des golfs sauf les greens L’arrosage des terrains de sports de toute nature

Le remplissage en eau et le renouvellement de l’eau des piscines des particuliers

L’usage de l’eau potable pour le fonctionnement des fontaines publiques

Le lavage des véhicules hors installations professionnelles à haute pression ou à recyclage d’eau, à l’exception des véhicules soumis à une obligation réglementaire (véhicule sanitaire, alimentaire…) ou technique (bétonnière…)

Le nettoyage des extérieurs des bâtiments (murs, toitures, sols …)

L’arrosage des trottoirs et voies publics ou privés sauf pour impératif sanitaire Alimentation des plans d’eau hors plans d’eau autorisés en tant que piscicultures de production

L’arrosage des greens de golfs y compris les départs (de 7h à 21h)

L’arrosage des potagers (de 8h à 20h)

Les prélèvements pour l’irrigation des cultures, y compris ceux effectués à partir des canaux et dérivations (de 8h à 20h)

Trois bassins sont désormais en situation de crise - Source : préfecture de Haute-Loire -

Pour les zones placées en Alerte, sont interdits :

L’arrosage des jardins d'agréments

L’arrosage des pelouses

L’arrosage des espaces verts qu’ils soient publics ou privés

L’arrosage des golfs sauf les greens

L’usage de l’eau potable pour le fonctionnement des fontaines publiques

Le lavage des véhicules hors installations professionnelles à haute pression ou à recyclage d’eau, à l’exception des véhicules soumis à une obligation réglementaire (véhicule sanitaire, alimentaire…) ou technique (bétonnière…)

Le nettoyage des extérieurs des bâtiments (murs, toitures, sols…)

Le remplissage en eau et le renouvellement de l’eau des piscines des particuliers sauf pour le premier remplissage après la construction

L’arrosage des trottoirs et voies publiques ou privées sauf impératif sanitaire

L’alimentation des plans d’eau hors plans d'eau autorisés en tant que piscicultures de production

L’arrosage des greens de golfs y compris les départs (de 8h à 20h)

L’arrosage des terrains de sports de toute nature (de 8h à 20h)

L’arrosage des potagers (de 8h à 20h)

Les prélèvements pour l’irrigation, y compris ceux effectués à partir des canaux et dérivations (de 10h à 18h)

Au vu de la gravité de la situation, la préfecture de Haute-Loire prévient que des "contrôles concernant la mise en œuvre des mesures de restriction sont organisés par les services de l’État et plus particulièrement par les agents de l’Agence française de la biodiversité (AFB),de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), de la direction départementale des territoires (DDT) et de la gendarmerie. Ces contrôles, précise la préfecture, peuvent toucher l’ensemble des usagers de l’eau. Des contrôles ont déjà été réalisés dont certains ont conduit à l’établissement de procès verbaux d’infraction."