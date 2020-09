La sécheresse s'aggrave en Mayenne, mesures de restriction d'usage de l'eau plus sévères

L'absence de précipitations entraîne une aggravation de la situation des cours d'eau en Mayenne. La Préfecture renforce ses mesures de restriction d'usage de l'eau sur l'ensemble du département.

Dans toutes les communes sont désormais interdits l'irrigation des grandes cultures, l'arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage des plans d'eau et des piscines privées et les mouvements de vannes sur les cours d'eau.

L'arrosage des potagers et l'irrigation raisonnée des plantes au goutte-à-goutte, par micro-aspersion ou sous serres sont interdits.

Les autres usages de l'eau strictement nécessaires aux processus de production ou à une activité professionnelle doivent être réduits de 20 %.