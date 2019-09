La sécheresse s'aggrave encore plus en Mayenne

Département Mayenne, France

La sécheresse s'aggrave encore un peu plus en Mayenne. Tout l'Est du département était en situation "d'alerte", il passe en "alerte renforcée", pour les bassins de la Sarthe amont et la Sarthe aval.

Le reste du département est toujours en situation de "crise", à savoir les bassins de la Mayenne médiane-aval, la Mayenne amont et l’Oudon.

Crise sur les bassins hydrographiques de l’Oudon, la Mayenne médiane-aval et de la Mayenne amont

Sur les communes concernées, sont interdits l’irrigation des grandes cultures, l’arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage des plans d’eau et des piscines privées et les mouvements de vannes sur les cours d’eau. L’arrosage des potagers et l’irrigation raisonnée des plantes au goutte-à-goutte, par micro-aspersion ou sous serres sont interdits. Les autres usages de l’eau strictement nécessaires aux process de production ou à une activité professionnelle doivent être réduits de 20 %.

Alerte renforcée pour les bassins de la Sarthe amont et la Sarthe aval

Sur les communes concernées, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage des plans d’eau et des piscines privées et les mouvements de vanne sur les cours d’eau sont interdits. L’arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf est interdit. L’irrigation des grandes cultures est interdite. L’arrosage des potagers est autorisé de 20 heures le soir à 8 heures le matin.

Par ailleurs, sur tout le département, il est fait appel au sens civique de tous les utilisateurs et usagers de l’eau qui sont invités à réduire volontairement leur consommation.