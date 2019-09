La sécheresse s'aggrave encore en Mayenne : le nord, le centre et le sud du département passent en crise

La Préfecture place le nord, le sud et le centre de la Mayenne en crise sécheresse et durcit les restrictions d'eau à partir de ce mardi 10 septembre. Tout l'est du département reste en alerte.

Département Mayenne, France

La sécheresse s’aggrave encore en ce début septembre dans notre département. Le nord (la Mayenne amont), le centre (la Mayenne médiane-aval) et le sud (l'Oudon) sont placés en crise par la Préfecture à partir de ce mardi 10 septembre. Cela concerne par exemple Gorron, Lassay-les-Châteaux, Laval, Château-Gontier ou encore Craon, Méral.

Interdiction d'arroser les terrains de sport

Il est donc interdit d'irriguer les grandes cultures, d'arroser les massifs floraux, les pelouses, ou les terrains de sport. Pas question non plus de laver sa voiture, de remplir son plan d'eau ou sa piscine et vous ne pouvez pas arroser votre potager en journée.

La Sarthe amont et la Sarthe aval, à l'est du département, restent en alerte pour la consommation en eau. Cela veut dire qu'il est interdit de laver sa voiture ou de remplir son plan d'eau. En revanche, il est possible d'arroser sa pelouse de 20 heures à 8 heures du matin.