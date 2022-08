La sécheresse s'intensifie en Ille-et-Vilaine, la préfecture renforce les restrictions d'eau

La terre manque d'eau. Le soleil tape. La sécheresse s'aggrave en Ille-et-Vilaine, alors la préfecture revoit les niveaux d'alerte sécheresse, ce mardi 2 août : les deux tiers du département sont "en crise", le niveau maximal, le reste est "alerte renforcée", le stade juste en dessous.

De Dinard en passant par Rennes et jusqu'à Redon et Bain-de-Bretagne, tout ce secteur est en violet sur la carte de la préfecture. Cela veut dire que le niveau maximal d'alerte sécheresse est atteint. Concrètement, il est interdit d'arroser son potager entre 8 heures et 20 heures. Laver sa voiture est prohibé, sauf si cela répond à un but sécuritaire ou sanitaire. Il est aussi interdit d'arroser sa pelouse, ses plantes ainsi que de mettre de l'eau dans sa piscine.

Seuls deux secteurs sont en "alerte renforcée", le stade juste en dessous. Il s'agit du sud-ouest du département et l'est, autour de Vitré. Dans ces conditions, il faut limiter l'usage de l'eau pour les jardins, les pelouses, laver sa voiture.

"En cette période très sensible pour la ressource, le préfet d’Ille-et-Vilaine appelle chacun à redoubler de vigilance dans sa consommation en eau", indique le communiqué de presse de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ce mardi 2 août.