La sécheresse s'intensifie en Sarthe après les fortes chaleurs

Les chaleurs caniculaires de cette fin août ont poussé la Préfecture de la Sarthe à prendre de nouveaux arrêtés anti-sécheresse. Cinq bassins versants sont en crise, le niveau maximal d'alerte à la sécheresse.

ⓘ Publicité

Cinq bassins en crise, quatre en alerte renforcée

Alors que début août, les restrictions ne concernaient que deux zones, celle autour d'Ecommoy et celle autour de La Flèche, c'est désormais une grande partie du département qui est à nouveau concernée par les restrictions.

loading

Dans les bassins de l'Argance, de l'Aune, de l'Anille-Veuve-Tusson, de Vive-Parence, et des Affluents Sarthe médiane, en crise, il est désormais totalement interdit d'arroser sa pelouse, son potager ou encore de remplir sa piscine.

Plusieurs zones sont également en alerte renforcée (Dué-Narais, Gée , Braye et Vaige-Taude-Erve) c'est à dire qu'il est juste possible d'arroser son potager de nuit ou tôt le matin.

Si vous voulez connaitre précisément les mesures qui concernent votre domicile, rendez-vous sur le site internet du gouvernement vigieau.gouv.fr .