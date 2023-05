Suivez la visite de la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Bérengère Couillard en Creuse sur le thème de l'eau

C'est une visite attendue par les élus creusois et bourbonnais, à l'approche d'un été qui s'annonce déjà très sec. La secrétaire d'Etat à l'Ecologie Bérengère Couillard donne le coup d'envoi, ce mercredi 31 mai, des travaux d'interconnexion des réseaux d'eau entre l'Allier et la Creuse. 39 km de canalisations seront posés et un réservoir de stockage de l'eau de 1 200 mètres cube sera installé pour faire le pont entre les bassins de Boussac, Gouzon et l'Allier. Le but, c'est notamment d'éviter que ces territoires se retrouvent à sec cet été.

L'itinéraire de la secrétaire d'Etat passe par Nouhant, en Creuse, avant de basculer dans l'Allier, à Archignat, avant un retour en Creuse, à Boussac-Bourg.

Plusieurs élus des deux départements sont allés à la rencontre de Bérengère Couillard. Du côté des syndicats agricoles, les Jeunes Agriculteurs et la Coordination Rurale de la Creuse la verront aussi, mais pas la FDSEA de la Creuse. Son président, Christian Arvis, estime sa venue est "une provocation politique supplémentaire envers le monde de l'élevage" et qu'elle "n'est pas la bienvenue en Creuse".