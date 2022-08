De nouvelles restrictions de prélèvement d'eau dans les Hautes-Pyrénées par "risque d'épuisement"

La prolongation de l'épisode de sécheresse et la poursuite d'un temps sec annoncé par les météorologistes ont conduit la préfecture des Hautes-Pyrénées à prendre de nouvelles mesures pour préserver la ressource en eau. Le stade d'alerte renforcée est donc désormais déclenché sur l'ensemble du système de la Neste qui comprend une trentaine de cours d'eau. La préfecture détaille sa décision : "l'état général des ressources a franchi la courbe de référence du risque d'épuisement des réserves du système Neste".

90 communes concernées par des restrictions ou des interdictions

L'irrigation agricole est soumise à limitation pour réduire de 50 % les prélèvements. Les maraichers doivent cesser d'arroser entre 8h du matin et 20h le soir. L'usage de l'eau potable est également limité avec interdiction de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles. Le nettoyage des terrasses, des toits et des façades ne faisant pas l'objet de travaux est interdit. Interdiction aussi de remplir les piscines et d'arroser les espace verts hors jardin potagers. Les fontaines publiques doivent être arrêtées. La pratique des sports aquatiques est interdite sur les cours d'eau de 1ere catégorie piscicole. Il est aussi interdit d'arroser désormais les terrains de golf à l'exception des greens. 90 communes sont concernées par ces nouvelles restrictions.

La liste des communes concernées