La société Chantier Naval de Marseille condamnée à 300 000 euros pour des rejets polluants

Une lourde amende pour la société Chantier Naval de Marseille (CNM). Elle a été condamnée ce lundi à 300.000 pour n'avoir pas mis en place un système de récupération de ses eaux polluées, malgré les injonctions, ce qui a entrainé le rejet en mer Méditerranée métaux lourds, perturbateurs endocriniens, PCB et autres polluants.

L'ex-président, Jacques Hardelay, a écopé lui de deux amendes de 60.000 et 1.500 euros, pour le non-respect, de septembre 2019 à novembre 2020, d'arrêtés de mise en demeure préfectoraux.

En août 2017, le chantier naval avait obtenu l'autorisation d'exploiter trois formes de radoub du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. L'exploitant s'engageait à mettre en oeuvre, dans un délai maximum de six mois, un système temporaire de collecte des eaux +de fonds+ pour les épurer. Les échéances étaient fixées à 2020 et 2021 pour une solution définitive. La société CNM avait été mise en demeure de se conformer aux prescriptions le 1er juillet 2019, avant d'être frappée un an plus tard d'une amende administrative de 15.000 euros. CNM avait évoqué des contraintes d'exploitation rendant impossible la mise en place d'une solution temporaire

Les associations France Nature Environnement Paca et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, qui avaient déposé plainte, obtiennent chacune 10.000 euros de dommages et intérêts.