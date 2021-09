La société d'histoire naturelle d'Autun lance une enquête sur l'écureuil roux en Bourgogne

C'est une espèce commune pour laquelle les connaissances manquent pourtant : jusqu'au 30 novembre, dans le cadre de l'Observatoire de la faune de Bourgogne et de l'Atlas des mammifères de Bourgogne, la société d'histoire naturelle d'Autun s'intéresse de près à l'écureuil roux. Elle appelle tous les bourguignons à signaler sa présence.

Une population qui semble baisser au niveau national

Vous avez très certainement déjà aperçu ce petit mammifère arboricole bien connu dans les forêts, les jardins, les parcs. On le reconnait facilement à sa fourrure rousse et sa queue en panache. Si une enquête est lancée, c'est pour mieux connaître sa répartition, car à l’échelle nationale, "il semblerait que les populations régressent du fait de la fragmentation des habitats et des collisions routières", explique l'organisme dans un communiqué.

Pour connaitre plus précisément la situation en Bourgogne, la société d'histoire naturelle d'Autun - Observatoire de la faune de Bourgogne demande donc à tous les bourguignons et toutes les bourguignonnes de contribuer. Il suffit de transmettre vos observations sur le site www.shna-ofab.fr. "Il est important que chaque observation soit datée et localisée le plus précisément possible", précise le communiqué. "Car cette enquête, bien que participative, n’en est pas moins scientifique. Pour faciliter l’identification des espèces, il est aussi préférable de joindre une photo avec votre observation".

Depuis la première enquête lancée en 2017, 1209 observations bourguignonnes ont été saisies sur le site de la SHNA-OFAB. À ce jour, 63% des communes bourguignonnes comptent au moins une observation d’Écureuil roux. Cette nouvelle enquête, qui court jusqu'au 30 novembre, doit permettre de récolter encore plus d'informations.

Le muscardin est très discret et difficile à observer - M. CARNET

Une autre enquête que le muscardin

En parallèle de l'enquête autour de l'écureuil roux, une enquête nationale est aussi en cours sur le muscardin. Ce mammifère est reconnaissable par sa petite taille, son pelage dorsal brun doré brillant et sa queue épaisse et touffue. "Ce rongeur se retrouve le plus souvent à la lisière des forêts et dans les sous-bois garnis où le noisetier est abondant". Il est difficile très discret et difficile à observer. Pour identifier sa présence, il faut surtout chercher les noisettes "qu'il ronge en formant un trou dont les bords sont lisses".