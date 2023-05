La Sologne mieux surveillée dans l'avenir contre les risques de feux de forêt

La Sologne est un territoire doublement vulnérable pour les risques d'incendie : il y a la forêt et le fait aussi que les propriétés sont souvent difficiles d'accès. Tout peut s'enflammer très vite comme à l'été 2020 sur Vienne-en- Val et Tigy où 245 hectares avaient brûlés. "Avec le réchauffement climatique, le risque de connaitre de nouveau des incendies comme celui-ci est grand" explique Marc Gaudet, le président du Conseil Départemental du Loiret. "Avec mes collègues du Loir-et-Cher et du Cher, on s'est dit qu'il fallait tout faire pour protéger cette Sologne et donc avoir un dispositif de surveillance le plus efficace possible."

ⓘ Publicité

"Il faut trouver une technologie qui ne sera pas dépassée dans quelques années"

Marc Gaudet et le Colonel Fuchs présentent le projet sur la Sologne © Radio France - Patricia Pourrez

Mais, quel dispositif choisir pour géolocaliser un départ de feu dans un massif qui fait près de 350.000 hectares, à cheval sur trois départements ? Pour répondre à cette question, le département du Loiret, et lui tout seul, va piloter une étude spécifique pour trouver la meilleure technologie. " On connait des départements comme la Sarthe ou le Maine-et- Loire qui ont opté pour des caméras thermiques installées en haut de châteaux d'eau" détaille le colonel Christophe Fuchs, le patron du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Loiret. " Mais, la technologie évolue vite. On sait qu'il y a aussi de la surveillance par satellite et sans doute d'autres choses encore. Il faut qu'on choisisse une technologie qui ne sera pas dépassée dans quelques années."

Des citernes d'eau bientôt installées dans le Loiret

Cette étude, qui va déjà coûter 150.000 euros, doit être bouclée à l'automne. Le dispositif lui sera déployé, si tout va bien, pour l'été 2024. " Ce sera un investissement d'au moins 2 millions d'euros" estime Christophe Fuchs, " il faut aussi que ce soit un outil facile d'accès pour nos hommes". L'étude comme le dispositif devraient bénéficier du Fonds Vert, un fond national pour aider les collectivités locales à s'adapter aux changements climatiques.

A côté de ce dispositif de surveillance de la Sologne, le département du Loiret veut aussi en 2024 installer 28 citernes d'eau sur des communes en lisière de forêt. Ces réservoirs seront positionnés sur le domaine public ou sur le domaine de l'ONF, l'Office Nationale des Forêts. " L'idée, là encore, c'est de pouvoir réagir vite et de faciliter le ravitaillement en eau de nos pompiers dans des zones particulièrement sensibles" conclut Marc Gaudet.