La Sologne soulagée après le "non" du préfet au projet des Pommereaux

Le préfet du Loir-et-Cher dit non au projet des Pommereaux, en Sologne - un projet de vaste complexe touristique, ressorti des cartons 10 ans après un premier abandon, et qui suscitait la polémique depuis des mois. Un promoteur privé (Bertrand Saunier, via sa société SANEO) voulait construire sur ce site, à cheval sur les communes de La Ferté-St-Cyr et de St-Laurent-Nouan (près de Ligny-le-Ribault) à la fois un hôtel 4 étoiles, un golf, 500 maisons à louer, des commerces - le tout sur 500 hectares de terres agricoles et de forêts, dans une zone classée Natura 2000.

200 emplois versus biodiversité

La création de 200 emplois était évoquée, mais avec aussi des conséquences irréversibles pour la biodiversité, dénonçaient les opposants au projet, qui s'étaient mobilisés à plusieurs reprises et pendant l'enquête publique. C'est justement l'argument de la biodiversité que retient le préfet pour retoquer ce dossier, même si d'autres raisons sont évoquées dans son arrêté en date du 16 février (des problèmes juridiques de compatibilité avec les plans locaux d'urbanisme, et le fait que la SANEO n'est pas propriétaire, à ce jour, des parcelles détenues par des maraîchers et des éleveurs). La disparition de zones humides et d'habitats pour 8 oiseaux considérés comme des espèces protégées a donc pesé très lourd dans la décision du préfet.

Bertrand Monier, le secrétaire de la Confédération Paysanne du Loir-et-Cher, ne cache pas son soulagement. "C'est un projet qui aurait accaparé beaucoup de terres agricoles et aussi beaucoup d'eau, souligne-t-il, pour le golf et les villas notamment. Or cette question de l'eau est de plus en plus prégnante, on le voit avec la sécheresse hivernale qu'on subit actuellement. Et en plus, c'était un projet gigantesque ! Je crois que la décision du préfet est sage."

"Un tournant historique"

Elle marque même un tournant historique, estime pour sa part Jean-François Bridet, vice-président (EELV) de la Région Centre-Val de Loire, en charge de la transition écologique et de la biodiversité. "Jusqu'ici, explique-t-il, ce genre de victoire était obtenu au niveau du contentieux, grâce à des jugements de tribunal administratif qui invalidaient des décisions préfectorales. Là, et avec les mêmes arguments, on a directement un refus du préfet, et j'en suis ravi. Cela confirme un mouvement de fond, qui correspond au temps d'assimilation et de digestion de la Charte de l'environnement, qui, à un moment donné, devient plus forte que la liberté d'entreprendre."

Jean-François Bridet rappelle au passage que tous les indicateurs de la biodiversité, y compris en région Centre-Val de Loire, et sur des espèces endémiques, sont préoccupants : 40% des oiseaux nicheurs de notre région sont qualifiés d'espèces menacées, selon le dernier inventaire publié l'an passé par l'Agence régionale de la biodiversité. Et les chiffres ne sont guère plus rassurants pour les poissons d'eau douce et les amphibiens, entre autres. "De toute évidence, cela change la donne quand on observe désormais l'intérêt public d'un projet. En l'occurrence, accepter un projet vieux de 10 ans avec ce que l'on sait aujourd'hui de l'évolution climatique aurait été totalement illogique et anachronique", conclut l'élu d'Eure-et-Loir. Le promoteur peut encore contester la décision du préfet devant le tribunal administratif.