La station de Gréolières-les-Neiges célèbre ses 60 ans ce samedi

De la neige, il n'y en a point à l'horizon ou très peu. En revanche, la fête est belle ce samedi à Gréolières, qui célèbre les 60 ans de sa station. Marion Luigi, directrice des station Gréolières-L'Audibergue s'en réjouit : "c'est le début d'une année très festive, avec ce samedi après-midi de nombreuses activités avec ou sans neige comme du poney, une initiation biathlon, un rendez-vous avec la lune avec une randonnée qui se terminera au sommet avec vin chaud et camembert chaud !"

La station azuréenne la plus proche de la mer

Le climat évolue, la neige se fait de plus en plus rare mais Gréolières connaît ce défi depuis déjà longtemps et sait y faire face : "on a souvent des courants marins et des débuts de saison sans neige, mais parfois on a des hivers aussi avec un très bon enneigement. Nous, on est déjà habitué, c'est un perpétuel défi, il faut se réinventer, nos visiteurs sont ouverts aux différentes pratiques : la randonnée, la VTT quand c'est possible, et toutes les activités ludiques qu'on peut proposer en complément de l'apprentissage du ski"