La station de ski de Val d'Isère repousse son ouverture d'une semaine

On savait qu'il faisait doux pour la saison, et ça se confirme dans les stations de ski de Savoie. Après Val Thorens ce week-end , c'est Val d'Isère qui vient d'annoncer le report de l'ouverture de ses pistes. Elle était initialement prévue le samedi 26 novembre, mais au regard des conditions météo et de la douceur automnale, elle aura finalement lieu une semaine plus tard, le 3 décembre.

Dans un communiqué, la station précise que la décision de ce report a été prise "afin d’offrir la meilleure expérience à nos clients la saison d’hiver." En ajoutant qu'il sera possible de skier jusqu'en mai 2023.

En revanche à Tignes, une préouverture est prévue ce ce vendredi 18 novembre, pour aller skier sur la piste (rouge) du Glacier et ses 450 mètres de dénivelé positif. L'ouverture générale, ce sera le samedi 26 novembre comme prévu.