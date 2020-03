Savoie : la station du Granier ouvre pour la première fois de la saison

À la station du Granier, sur la commune d'Entremont-le-Vieux près de Chambéry, l'association des skieurs du Granier a annoncé l'ouverture dès cet après-midi du domaine skiable. Une décision prise à la dernière minute, lorsque les bénévoles ont découvert pour la première fois de la saison l'enneigement des pistes.

"C'est un moment très fort pour nous, surtout qu'avec les conditions météo on n'espérait plus trop. On pensait que c'était fait pour la saison. Et ce matin on a eu la bonne surprise de découvrir que dans la nuit il est tombé 20 centimètres en bas de station et 50 centimètres au sommet. C'est inespéré", confie Olivier Rey le président de l'association.

L'équipe de bénévoles, ravie de pouvoir faire revivre la station, s'est rapidement mobilisée pour remettre en route les remontées mécaniques. La station a ouvert en début d'après-midi et l'association espère pouvoir la garder en activité quelques jours.

"Vu comme la météo évolue vite on a du mal à se projeter mais on peut ouvrir aujourd'hui et demain ça c'est sûr. Il y aura des précipitations jeudi et on espère que ce sera de la neige. Le week-end ce sera un peu plus calme donc si on arrive à bien damer et préserver la piste ont peut aller jusqu'à ce week-end", explique Olivier Rey.

Cette ouverture est surtout symbolique: cette année la station du Granier fête ses 50 ans et l’événement festif, prévu le 22 février par l'association, avait été annulé faute de neige. Avec quelques semaines de retard, le domaine peut donc souffler ses 50 bougies sous un manteau blanc.