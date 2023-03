"La stratégie, c'est de garder de l'eau le plus longtemps possible" dans le marais Vernier, dans l'Eure

C'est la journée mondiale de l'eau ce mercredi, une ressource indispensable au Marais Vernier. C'est une zone humide de plus de 4.000 hectares dans les boucles de la Seine, alimenté par des nappes phréatiques souterraines, des sources au pied des coteaux et par la pluie. Ce marais est notamment composé d'une tourbière de 1.800 hectares, une accumulation de matières mortes végétales, profonde par endroits de 7 mètres, gorgée d'eau.

Mais dans le marais, il y a aussi de l'élevage au printemps. Alors pour laisser les vaches et moutons pâturer, un réseau de canaux et de fossés a été créé dans les années 50. Une vanne au canal Saint-Aubin permet d'abaisser le niveau de l'eau. C'est le comité du règlement d'eau qui décide d'abaisser le niveau de l'eau, il regroupe notamment l'Etat, les agriculteurs et le parc naturel régional.

Le marais Vernier dans l'Eure © Radio France - Charlotte Coutard

Ne pas reproduire l'erreur de l'an passé

L'année dernière début mars, la vanne avait été ouverte, le niveau de l'eau avait été abaissé dans les canaux à 2,02 mètres au lieu de 2,13 mètres par rapport au niveau de la mer. Le comité du règlement d'eau a décidé en janvier dernier de ne pas répéter la même erreur cette année.

"On a vite perdu 10 centimètres parce qu'il ne pleuvait pas. On a refermé la vanne, mais le niveau du marais a continué à descendre courant mars, pour atteindre 1,95 mètre mi avril. L'année dernière, il a très peu plu au printemps et à l'été, on est descendu jusqu'à 1,70 mètre pendant l'été. On retient cette expérience pour cette année, le comité du règlement d'eau a plutôt acté d'essayer de garder l'eau le plus longtemps possible, de ne pas ouvrir tant qu'il n'y en a pas besoin, notamment pour les usages en prairies".

Il existe trois points de contrôles du niveau de l'eau dans les canaux, calculé par rapport au niveau de la mer. Objectif : préserver au maximum la tourbière de la sécheresse, sans nuire à l'élevage.

Sur le marais Vernier cohabitent 1400 espèces animales, 200 espèces d'oiseaux, 750 espèces de plantes, c'est notamment un lieu de reproduction.

Il y a des échanges réguliers, toutes les semaines, entre la préfecture, le parc naturel régional, les agriculteurs, pour décider de la marche à suivre avant de mettre les bêtes dans les pâtures, entre avril et mai, et s'il faut vider un peu le marais.