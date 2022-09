La stratégie du domaine Ampelhus à Lunel-Viel pour éviter l'impact du réchauffement climatique sur les vignes

La période de vendages a débuté avec une dizaine de jours d'avance dans les vignobles héraultais. Au domaine Ampelhus, à Lunel-Viel, la récolte a commencé le 1er août dernier et doit se terminer aux alentours du 20 septembre.

Un vignoble d'une dizaine d'hectares en agriculture biologique qui produit environ 20.000 bouteilles par an et qui s'adapte depuis dix ans au réchauffement climatique pour limiter son impact sur les vignes.

Réintroduction de cépages historiques du Languedoc

Pour ça, Thibaut Vermillard et sa femme Jenia Vasiljeva ont choisi de réintroduire dans leurs terres des cépages historiques du Languedoc, comme le Piquepoul noir, le Rivairenc ou encore le Picardan. "Ils sont adaptés à des conditions plutôt sèches et chaudes. Une de leurs particularités, c'est d'être plus tardifs, de pouvoir mûrir maintenant en septembre et pas en août. Donc d'échapper aux grosses chaleurs", explique le vigneron.

Et face à la canicule cet été, leurs vignes n'ont pas souffert. Pourtant pas d'irrigation ici, les plantes s'alimentent elles-mêmes en eau. "On privilégie la plante qui s'irrigue elle-même via ses racines, puisqu'elle est faite pour ça. La vigne est capable d'aller chercher très profond à 30 ou 40 mètres jusque dans les nappes phréatiques. On donne toutes les cartes à la plante pour se débrouiller par elle-même. On cherche l'équilibre physiologique naturel de la plante et on ne lui demande pas plus que ce qu'elle peut, en la perfusant", précise l'ingénieur agronome de formation qui a repris le domaine familial.

Des oliviers pour faire de l'ombre à la vigne

Et face à la chaleur, une autre initiative, plus récente, a été mise en place pour apporter de l'ombre à la vigne et donc la protéger. "On plante une rangée d'oliviers, douze rangées de vignes, une rangée d'oliviers, systématiquement, pour recréer des petits microclimats, pour que notre vignoble ait plus de résilience par rapport aux excès de chaleur", explique Thibaut Vermillard.

C'est fait à chaque nouvelle plantation de vignes sur le domaine, parce que les vignerons se sont rendus compte en 2019, il y a trois ans, lors du pic de chaleur qui avait atteint 46 degrés à Vérargues, à cinq kilomètres de Lunel-Viel, que toutes les plantes n'avaient pas subi le même sort : "Si on prenait le milieu de la parcelle, les raisins et les feuilles étaient complètement grillés. Trois ou quatre rangs à proximité des arbres, en revanche, il n'y avait aucun impact".

A droite, les oliviers qui protègent les vignes du domaine Ampelhus, à Lunel-Viel. © Radio France - Thomas Vichard

Et tout ce travail est le fruit d'une réflexion sur le long terme. "Faire de l'agriculture, c'est anticiper. Une plantation de vigne, ça dure au minimum 30 ou 40 ans, donc c'est un engagement sur une génération. Ce n'est pas dire 'l'année prochaine, quel climat il va y avoir ?', mais plutôt 'dans 30 ou 40 ans quel climat il va y avoir ? Et est-ce que la vigne sera adaptée ?'", conclut Thibaut Vermillard.

