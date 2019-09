La taxe carbone de retour dans le débat public

La taxe carbone pourrait revenir dans le débat public. Cette contribution, instaurée en 2014 est passée alors de 7 euros la tonne de dioxyde carbone à 44,60 euros depuis 2018. Elle avait été à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Il n'y a pas d'autre alternative si la France veut respecter ses engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre, estime le rapport publié ce mercredi par la Cour des comptes. Cette taxe carbone nouvelle version serait appliquée au transport aérien, et il y aurait de vraies contreparties pour les ménages les plus modestes.

Les préconisations sont radicales. La Cour des comptes recommande notamment de faire payer, proportionnellement à leurs émissions, les secteurs les plus polluants. Cela signifie qu'il faudra mettre fin aux exonérations fiscales dont bénéficient aujourd'hui le transport routier et le bâtiment.

La Cour des comptes va encore plus loin et considère qu'il faudrait aussi mettre à contribution le transport maritime et surtout le secteur aérien, cela avec une taxe sur le kérosène des avions. Cette taxe serait mise en place non seulement en France mais aussi au niveau européen, précise le rapport.

Quant aux ménages, la Cour des comptes entend tirer les leçons de la crise des gilets jaunes. Selon elle, les familles les plus modestes, celles en zone rurale ou dans les grandes banlieues des agglomérations sont proportionnellement les plus pénalisées par la taxe carbone sur les carburants.

Pour la rendre acceptable par l'opinion, il faudrait donc mettre en place des compensations financières claires. Des aides directes aux ménages et la baisse d'autres impôts seraient instaurées.

Cela sera-t-il effectif après 2020 ? Le gouvernement dit non aujourd'hui, mais dans quelques mois...