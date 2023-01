La taxe d'ordures ménagères n'augmentera pas à Toulouse

Vous le savez, nous en avons parlé sur France Bleu Occitanie depuis le début de l'année, les règles de tri des ordures ont changé dans la métropole toulousaine. Ce qui pose plusieurs questions. Pour y répondre, le 1er vice-président en charge de l'économie circulaire, des déchets et de la propreté à Toulouse, Vincent Terrail-Novès, était notre invité ce mercredi matin.

Tous les emballages sont recyclés désormais

Tous les emballages sont maintenant à mettre dans la poubelle de recyclage (bleue ou jaune, ça dépend). Plastique, carton, papier ou métal, pots de yahourt, tube de dentifrice. Tout va au tri. Mais avec cette extension fait que votre poubelle déborde peut-être. "C'est possible que ça déborde un peu", reconnait le 1er vice-président en charge des déchets et de la propreté. "On attend quatre kilos de plus par an et par habitant", précise Vincent Terrail-Novès. "Vous pouvez d'ores et déjà demander un nouveau bac plus grand. C'est gratuit. On va aussi augmenter la fréquence et la durée des tournées. Mais d'abord, il faut se concentrer sur les bons gestes à avoir."

Et cet augmentation du tri est très bénéfique, insiste le 1er vice-président de Toulouse Métropole. "Aujourd'hui 90% des plastiques sont recyclés. C'est très bénéfique car cela veut dire moins de tonnage à l'incinération." Mais ça demande aussi une réorganisation à plus grande échelle avec l'ouverture d'un nouveau centre à Bessière en 2025. En attendant, la métro fait du surtri notamment en Lozère.

Quant à la taxe d'ordures ménagères, elle n'augmentera pas. Vincent Terrail-Novès l'assure. "La taxe a été lissée sur les 37 communes de l'agglo. Elle ne bougera pas dans les 3-4 ans à venir."

"Pas d'autre alternative à la réforme des retraites"

C'est la position du 1er vice-président de Toulouse Métropole. Vincent Terrail-Novès est aussi candidat en Haute-Garonne à la présidence du parti Renaissance, le nouveau nom du parti présidentiel. "Cette réforme est dure, équilibrée. Et je n'ai pas entendu beaucoup d'alternatives. C'est notre système de solidarité qui est en jeu. Je crois qu'on n'a pas d'autres solutions que d'augmenter le temps du travail, et que tout le monde fasse des efforts de façon identique."

Sur sa candidature à la tête de Renaissance dans le département, il se justifie. "Les temps sont durs et nécessitent de se retrousser les manches. J'ai été sollicité par un certain nombre d'adhérents. Vous me posez la question du soutien de Jean-Luc Moudenc. Le maire de Toulouse n'est pas adhérent à Renaissance. Donc il le faut le laisser en dehors de ça. Il est soutenu par LR et Renaissance. Quant à une possible adhésion à Renaissance, il faut lui poser la question."