La tendance des produits bien-être naturels à la Fête de la Terre à Fontaine-Daniel

La 16ème édition de la Fête de la Terre se poursuit jusqu'à dimanche soir à Fontaine-Daniel. Comme chaque année, des conférences et un marché pour parler de l'agriculture locale et de l'environnement. Le retour à des produits naturels se ressent aussi pour ce qui concerne le bien-être.

Fontaine Daniel, Saint-Georges-Buttavent, France

La substance ressemble presque à de l'eau, un peu plus trouble : dans son verre, Marie-Claire boit de la sève de bouleau lacto-fermentée. Un coup de pouce pour rester en forme assure le vendeur "déjà utilisé par les gaulois et les druides". A La Fête de la Terre de Fontaine-Daniel ce week-end, il n'y a pas que des fruits et légumes sur le marché. Certains stands proposent des produits bien-être, eux aussi marqués par la tendance du retour au fait local et bio.

Revenir aux produits naturels

_"Je découvre la sève de bouleau ! J'ai goûté d'abord avec du jus d'orange pour que le goût passe mieux car c'est assez fort", explique Marie-Claire. "Ça peut surprendre quand on est pas habitué, reconnait Yvonnick Dubosq. La fermentation amène une saveur presque fromagère". Le produit est vendu en gros bidons de 3 à 5 litres pour en faire des cures, avec le logo de l'Agriculture Biologique apposé dessus. "Ça veut dire qu'on a apportéaucun produit chimique ou engrais, donc le corps peut assimiler ça plus facilement"_.

"C'est important de montrer aux gens qu'il y a desmoyens naturels pour nettoyer son organisme, estime Yvonnick Dubosq. On prend des compléments alimentaires mais il faut éliminer ensuite, et le bouleau a cette capacité". Un peu plus loin, Stéphane Uguen-Corvée vend des produits à base de plantes, pour lutter contre les insomnies ou nettoyer le fois. "Cette _fête est très axée sur la nature, les médecines parallèles, le bio_... Mais beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est la naturopathie ! s'exclame-t-il. La nature a bien fait les choses, chaque plante a des propriétés thérapeutiques".

Promouvoir le fait local

Sur son stand, certains produits sont 100% mayennais. "Je tiens à _promouvoir les choses faites localement et en circuit court_", indique le naturopathe. Une démarche raccord avec l'esprit de la Fête de la Terre. Sur les stands voisins, les fabricants locaux d'épices ou de miel exposent leurs produits. De nombreux mayennais participent chaque année à l'événement.

La 16ème édition de la Fête de la Terre se poursuit jusqu'à dimanche soir, avec des conférences et des ateliers.