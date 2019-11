La terre a de nouveau tremblé en Ardèche

Cette secousse, la troisième depuis le séisme du 11 novembre près du Teil, a été enregistrée ce mercredi soir à 20h09. L'épicentre est plus loin du Teil et de Montélimar, il se situe à Saint-Michel-de-Boulogne.

Saint-Michel-de-Boulogne, France

Les sismologues avaient prévenu : le violent tremblement de terre du Teil (5,4 sur l'échelle de Richter) le 11 novembre aurait de nombreuses répliques. C'est sans doute la troisième qui a été détectée automatiquement ce mercredi soir à 20h09 par le réseau national de surveillance sismique.

La secousse était beaucoup moins forte avec une magnitude de 2,6. Son épicentre se situait davantage à l'intérieur des terres en Ardèche, à Saint-Michel-de-Boulogne selon les coordonnées GPS, à 6 km de Vals-les-Bains, 10 km d'Aubenas, 14 de Privas, 27 km du Teil et 30 de Montélimar.

Cette fois-ci, les pompiers de l'Ardèche n'ont reçu aucun appel de personnes inquiètes contrairement à la réplique de samedi soir ressentie à nouveau au Teil et à Montélimar. En revanche, plusieurs auditeurs ont senti la secousse près de l'épicentre notamment à Vals-les-Bains "un bruit d'explosion et les vitres ont tremblé" et même jusqu'à Juvinas et Prades.