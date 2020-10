La terre a tremblé en Loire-Atlantique

Un léger tremblement de terre a secoué la Loire-Atlantique ce mardi soir, un peu avant minuit. Il s'agit d'un séisme d'une magnitude comprise entre 3,1 selon le Réseau national de surveillance sismique et 3,6 selon le CEA. L'épicentre se situe à 10 kilomètres sous terre, un peu au nord de Saint-Père-en-Retz. Le tremblement de terre a donc été bien ressenti dans toute la zone de Saint-Nazaire et de Pornic, mais aussi jusqu'à Nantes et en Vendée.

Un grondement sourd

Des internautes témoignent d'ailleurs sur les réseaux sociaux : ils ont entendu un grondement sourd et se sont demandé ce qui pouvait bien se passer. Certains ont même senti le sol trembler ou ont cru que la toiture de leur maison allait s'envoler.

À la mi-septembre, la terre avait déjà tremblé près de Challans, un séisme là de 3,5 sur l'échelle de Richter.