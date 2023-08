La Teste-de-Buch : attaque de scolytes en forêt usagère

Ce sont les syndics généraux, gestionnaires de la forêt usagère de La Teste, qui viennent de tirer le signal d'alarme. Dans un communiqué publié ce lundi, les signataires évoquent une catastrophe : "Ce sont plus de la moitié des pins que nous avions identifiés encore vivants qui sont en train de dépérir. Cette vague de mortalité est une catastrophe qui constitue un second fléau, tout aussi dramatique que l’incendie lui-même pour les vieux pins de notre forêt usagère".

ⓘ Publicité

Des millions de scolytes, un petit ver parasite moins grand qu'un grain de riz bien connu des forestiers, détruit les pins qui n'ont pas brûlé. Cet hiver et au printemps, les sylviculteurs ont pu couper et évacuer 200.000 tonnes de bois, mais il en reste quasiment autant dans la forêt.

C'est donc une course contre-la-montre qui se joue aujourd'hui entre le scolyte, tueur de pins et les entreprises de débardage. Plus de deux tiers des arbres encore sur pied sont déjà attaqués et l'invasion progresse.

loading

Il n'existe pas de traitement miracle adapté pour la forêt usagère. La seule solution serait d'accélérer l'enlèvement des bois mais les entreprises se heurtent à la réalité économique. Ils ne peuvent pas vendre ce pin du jour au lendemain. Le scolyte va continuer à faire des dégâts.