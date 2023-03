Érosion côtière : à La Teste-de-Buch, la plage du Petit-Nice fermée après avoir reculé de dix mètres en 48h

Il n'est plus possible aujourd'hui d'accéder aux plages océanes de la Teste-de-Buch. D'abord, après les incendies cet été , tous les parkings avaient été fermés entre la Dune du Pilat et la plage de la Salie à la limite avec les Landes. Seul l'accès de la plage du Petit-Nice avait été rouvert à Noël. Mais cet accès a été finalement refermé le 24 février 2023 à cause de l'érosion. Les tempêtes et les forts coefficients de marée ont fragilisé la dune. Elle a reculé de plus de 10 mètres en deux jours. L'accès à la plage est très dangereux. La préfecture de Gironde a donc pris un arrêté de fermeture.

"Une érosion très très forte"

"Cela s'est fait très rapidement" a expliqué le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Leaustic, mais la sécurité de la population était en jeu. "En 48h à peine, une érosion très très forte de la dune s'est manifestée à cet endroit-là, qui rendait impossible l'accès à la plage d'une part, et, d'autre part, il y avait un risque d'affaissement de la dune elle-même pour ceux qui auraient été malgré tout sur la plage."

Risque d'ensevelissement © Radio France - Stéphane Hiscock

Ce n'est pas la première fois que la préfecture est contrainte de fermer l'accès de cette plage. Entre 2010 et 2014, l'érosion avait grignoté 100 mètres de dune. Plus récemment, c'est la plage de la Lagune, au sud, qui avait subi les assauts de l'océan.

Les services de l'État, de l'ONF et de la commune de la Teste surveillent la situation au jour le jour. Pas de date de réouverture pour l'instant.