La Teste-de-Buch : les arbres brûlés de la forêt usagère vendus au plus offrant

Objectif de cette vente exceptionnelle qui s'est déroulée à la mairie de La Teste : vendre les bois sinistrés par l'incendie du mois de juillet et les valoriser avant qu'ils ne soient attaqués par les parasites et finissent par pourrir.

ⓘ Publicité

Il faut faire table rase avant le printemps et permettre à la forêt de se régénérer. Une trentaine de négociants en bois ont participé à cette adjudication publique.

La forêt a été divisé en 23 lots. Des représentants des différents syndics de la foret usagère ont siègé à la table des ventes. Les acheteurs avaient une minute pour faire une offre sous pli, le plus généreux remportant la mise.

Le prix de vente moyen n'a rien à voir avec celui d'une parcelle classique de pins en bonne santé mais Matthieu Cabaussel le représentant des propriétaires est satisfait :

On est très content que les acheteurs soient venus aussi nombreux. Evidemment on aurait préféré un niveau de prix supérieur mais on a aussi conscience des contraintes de l'exploitation en forêt usagère. La plupart des lots sont aujourd'hui vendus. C'est un succès. On démontre aussi que la forêt usagère est entre de bonnes mains. - Matthieu Cabaussel

A la table des ventes © Radio France - Stéphane Hiscock

Spécificité de la forêt usagère : les bénéfices de cette vente seront partagés entre propriétaires et usagers selon les modalités établies par le code des transaction en 1917.

Les bois vendus seront enlevé avant le printemps, ensuite seulement la forêt pourra se régénérer.

loading