La Teste-de-Buch : réouverture partielle de la plage de la Lagune au 1er avril

Les plages de la Salie Nord et Sud restent interdits parce que les parkings sont toujours impraticables après l'incendie de l'été dernier. En revanche, la plage de la Lagune à la Teste-de-Buch va rouvrir partiellement ce 1er avril. Entre le nord de la Lagune (soit 200 mètres au nord de l’accès de la plage) jusqu’aux blockhaus. Dans un communiqué la préfecture de la Gironde, indique que "l’avancement des travaux de sécurisation et d’abattage des arbres incendiés et la réhabilitation progressive des espaces accessibles au public par l’Office National des Forêts et la commune, permettent une réouverture partielle de la circulation des piétons sur la plage océane de la Lagune".

La plage du Petit Nice n'est toujours pas accessible en raison de l'érosion marine. Fin février, elle a reculé de 10 mètres en 48 heures.