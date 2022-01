EN DIRECT - La Tournée des Massifs isérois 2022 : Le Collet d'Allevard

Le Collet d'Allevard, une des stations du Massif de Belledonne. Perchée à 1450 mètres d'altitude, elle est située sur la commune iséroise d'Allevard. Une de ses spécialités : le ski en nocturne. Et c'est le cas en ce vendredi 21 janvier. Depuis le Collet, la vue est splendide ce soir sur la Chartreuse, les Bauges, Belledonne. On passe en revue tous les sujets d'actualité de la montagne avec ce nouveau rendez-vous de la Tournée des Massifs.

Fabrice Cohard - chef des pistes. "Après les fortes pluies de la fin décembre, les équipes de damage ont beaucoup travaillé, réalisé du drainage pour ouvrir les pistes".

Eric Clavillier, directeur d'exploitation "La neige est froide, là elle est excellente. Pour le ski nocturne, on ferme les pistes vers 17h, on re-dame avant de rouvrir pour 20h. On est une station de petite envergure, notre métier est différent des plus grandes stations. Cette année, ça a été assez compliquée de trouver du personnel. Le Covid, ben... les saisonniers ça les a un peu refroidis ! J'ai eu très peu de demandes, cette année".

Lorraine Dalbon-Goulaz, pisteuse, quasiment née des skis au pied : "grandir à la montagne, ça a toujours été une évidence de travailler ici".

Christophe Le Boudec, responsable du bureau d'information touristique.

Fernand Béranger, un des fondateurs de l'école de ski du Collet d'Allevard était avec nous dès le début de l'émission.

