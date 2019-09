La transition écologique au centre de la visite d'Emmanuelle Wargon à Poitiers

Poitiers, France

La secrétaire d'Etat à la transition écologique, Emmanuelle Wargon était au lycée du Dolmen ce jeudi à Poitiers. Cela fait six ans que l'établissement s'est engagé dans une démarche écologique. Une démarche tous azimuts : déjà sur le plan énergétique, le lycée en changeant de chaudière a réussi à réduire de plus de moitié sa facture gaz d'à peine 41 mille euros aujourd'hui. Économie aussi sur la facture électrique. Avec l'aide de la région là encore, le lycée est le seul établissement de Nouvelle Aquitaine à posséder des panneaux solaires traqueurs : installés sur un axe, ces panneaux peuvent suivre les rayons du soleil. D'une surface totale de 170 mètres-carrés, ils vont permettre d'économiser 10 mille euros.

Voilà à quoi ressemble les panneaux solaires "traqueurs" © Radio France - Baudouin Calenge

Les 600 élèves du lycée impliqués

Au-delà de l'empreinte écologique des bâtiments, l'équipe pédagogique s'est aussi attachée à impliquer les élèves via un conseil de la vie lycéenne, véritable laboratoire et boîte à idées. Parmi les projets envisagés : récupérer le pain pour le donner à un élevage équin, proposer un repas sans viande par semaine à la cantine, créer un jardin potager bio ou installer deux ruches dans l'établissement.

Lancer un plan de rénovation énergétique de tous les bâtiments scolaires

La secrétaire d'état a salué ces initiatives et dit espérer qu'elles se multiplient dans tous les établissements. Elle compte à ce sujet sur l'élection obligatoire dès cette rentrée dans chaque classe d'éco-délégués chargés d'imaginer des projets écologiques dans les lycées et de sensibiliser les autres élèves à l'écologie. La secrétaire d'état a aussi annoncé son intention de lancer avec les ministres de l'Education nationale et du logement un plan de rénovation énergétique de tous les établissements scolaires. Plan qui nécessitera le soutien des collectivités et pour lequel l'état dit disposer d'un milliard d'euros.