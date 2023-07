La transition écologique, c'est aussi pour les Ehpad comme celui du Bosquet, à Haubourdin

La transition écologique concerne tout le monde, tous les secteurs doivent s'y mettre, y compris celui de la santé et du médico-social: c'est le message qu'est venue faire passer dans le Nord Agnès Firmin Le Bodo, la ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé. Elle s'est rendue ce lundi à l'Ehpad Le Bosquet, situé à Haubourdin, près de Lille. L'établissement, d'une capacité de 88 résidents, a été pris en exemple pour les efforts qu'il met en œuvre en matière de transition écologique et qui portent à la fois sur le bâti et sur les éco-gestes au quotidien. La ministre a rappelé que "8% des émissions de gaz à effets de serre sont produits par le secteur de la santé et du médico-social, on doit donc tous apprendre à faire différemment."

ⓘ Publicité

Conserver les îlots de fraîcheur existants

Des travaux ont commencé il y a deux ans au sein de l'établissement afin d'y construire une extension, qui permettra notamment d'accueillir à partir d'octobre 2023 une unité Alzheimer de 12 patients et la cuisine rénovée de l'établissement. Le chantier a été mené dans une logique permanente de transition écologique. Et ça a commencé dès le choix de l'emplacement de cette extension, l'objectif étant de réduire le moins possible le parc existant qui offre de façon naturelle des îlots de fraîcheur. Pascal Merchez, directeur immobilier du groupe Univi dont fait partie l'Ehpad, rappelle cette importance: "La priorité était d'insérer cette extension en ayant un minimum d'impact sur l'environnement. On est venu "ciseler" le bâtiment à l'intérieur des arbres existants. On préserve donc les îlots de fraîcheur, et on préserve le cadre global de cet établissement qui bénéficie d'un parc en pleine ville."

La ministre déléguée Agnès Firmin Le Bodo (a droite) a visité l'extension aux côtés de la directrice de l'Ehpad Du Bosquet, Sheila M'Paka © Radio France - Odile Senellart

Puis tout a été pensé dans la construction de l'extension pour aller dans le sens du développement durable: le choix des matériaux, et du bois notamment, la prise en compte de l'orientation naturelle de la lumière (pas besoin d'allumer les lumières de la cuisine si elle bénéficie de la lumière du jour), le dimensionnement des fenêtres pour qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur, jusqu'à l'installation de 104 mètres carrés de panneaux solaires qui couvriront 17% de la consommation en énergie de l'établissement.

Mais les efforts en matière de transition écologique se font aussi dans les gestes aux quotidiens, notamment dans la sensibilisation des résidents aux éco-gestes. Selon la directrice de l'Ehpa, Sheila M'Paka, cela peut paraître peu, mais "désormais, les résidents savent qu'en sortant de leur logement, ils doivent éteindre la lumière. Ou qu'il faut éteindre la télévision". Elle assure avoir vu les comportements changer énormément en l'espace de quelques années.

L'accent est également mis sur la sensibilisation des résidents aux éco-gestes © Radio France - Odile Senellart

Et la sensibilisation se fait aussi du côté des salariés de l'Ehpad. Parmi les gestes du quotidien qui permettent d'économiser la ressource en eau, la direction incite les soignants à ne plus laisser l'eau couler pendant tout le temps de la toilette des résidents mais d'utiliser des bassines. "Et les résidents eux-mêmes en sont très contents", explique la directrice de l'Ehpad.