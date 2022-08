Truffe de Bourgogne : la récolte une nouvelle fois impactée par la sécheresse ?

La pluie qui arrose la Côte-d'Or lundi 15 août 2022 n'effacera pas si facilement les conséquences néfastes des semaines de sécheresse. C'est le cas par exemple pour ce diamant noir qui pousse dans nos forêts : la truffe de Bourgogne. La saison commence dans un mois, puisqu'elle ne peut être récoltée et vendue qu'à partir du 15 septembre. Thierry Bezeux de "L'Or des Valois", caveur, négociant et vendeur de truffes en Côte-d'Or, est déjà inquiet pour la récolte.

"C'est mal barré"

"C'est mal barré. Avec la sécheresse elle sera rare, de toute façon", indique le créateur de l'entreprise côte-d'orienne, fondée en 2003. Le principal problème, selon lui, c'est que les sols des forêts où poussent les truffes ne sont pas assez humides. "La terre est très dure, elle se fissure, explique-t-il. En Côte-d'Or, on a du terrain argilo-calcaire, quand il fait sec l'argile se restreint et met la truffe qui veut se développer en prison. Elle ne peut pas se développer plus".

Les pluies de la semaine ne suffiront pas à compenser, selon Thierry Bezeux. "Le temps est sec depuis plus d'un mois, pour moi c'est trop tard. Les truffes nées au printemps, qui auraient bien voulu se développer, ne vont pas se développer en deux mois. Et on n'attend pas tellement de pluie, apparemment". Le principe "ce qui est rare est cher" devrait donc une nouvelle fois se vérifier. "L'an dernier, en 2021, la truffe de Bourgogne était montée à 900 euros le kilos. Cette année, on va certainement avoir les prix qui vont augmenter puisque la quantité sera moindre".

Le 15 septembre, une date inadaptée ?

En Côte-d'Or, la récolte et la vente de la truffe de Bourgogne sont cadrées par un arrêté préfectoral datant de 2002 : la saison commence le 15 septembre. Une date inadaptée avec le changement climatique, selon Thierry Bezeux de l'Or des Valois, qui organise des dégustations toute l'année à La Maison aux Mille Truffes, à Marey-lès-Fussey.

"Avec le printemps pluvieux, il y a des personnes qui ont investi dans des truffières qui ont récolté de belles truffes bien matures à partir de mai-juin. On ne va pas les laisser pourrir dans les truffières, donc comment les appeler ? Des "truffes d'été". Je respecte la législation, je ne vends pas de truffe de Bourgogne avant le 15 septembre. C'est de la truffe d'été. Tant mieux pour les clients, ils achètent de la truffe de Bourgogne au prix de la truffe d'été". Au 15 août, la truffe d'été est vendue 600 euros le kilo - une dizaine d'euros pour une truffe de 20 grammes, largement suffisante pour deux personnes.

Les truffes étant matures de plus en plus tôt selon lui, le cadre légal serait désormais inadapté. Le gérant de l'entreprise spécialisée dans la truffe aimerait une prise de conscience des autorités. "Il y a un problème de législation, j'aimerais qu'on se mette d'accord pour regarder la vérité en face, continue-t-il. Pour moi il faut se réunir pour parler de ce qui existe avec le bouleversement climatique. Un arrêté préfectoral c'est binaire, la nature, elle, n'est pas binaire".

