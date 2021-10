La vallée des singes transfère neuf bonobos au Pays-Bas

" Les transferts concerne généralement un seul animal, rarement un groupe entier d’individus… Surtout lorsque ce sont des grands singes, ça devient compliqué. C’est à la fois stressant mais aussi un grand défi pour nous ". A quelques heures du jour J, Jean-Pascal Guéry, directeur général adjoint de la vallée des singes, se prépare à se séparer de neuf de ses pensionnaires. Des bonobos qui vont partir au Pays-Bas, en Hollande, dans un nouveau parc zoologique. Un projet qui attend depuis plus de trois ans, et d’autant plus nécessaire que la femelle à la tête du clan n’arrive plus à cohabiter avec les 18 bonobos qui vivent également sur le site de Romagne. " Nous devions constituer le groupe, permettre les premières interactions et la vie sociale. Cela devait durer quelques mois mais la construction du nouveau site a pris du retard et ensuite il y a eu la crise sanitaire ", détaille Jean-Pascal Guéry. Un délai allongé, mis à profit par les soigneurs de la vallée des singes, afin de mieux préparer les primates à leur déménagement.

Les bonobos ont été entrainés à accepter volontairement une injection afin d'éviter l'utilisation d'un pistolet à flèches pour les endormir avant le transfert. © Radio France - Marion Ferrere

Assurer un transfert serein sans utiliser de pistolet hypodermique

Parmi les exercices de préparation : la rencontre avec leurs nouveaux soigneurs, venus à plusieurs reprises des Pays Bas. Mais aussi l'apprentissage de la piqûre. Moyen d'éviter l'emploi, stressant, du pistolet hypodermique. " On y a été étape par étape : on leur a montrer d’abord les seringues, on les a touchés ensuite avec la capuchon, puis avec les aiguilles. Puis, petit à petit, on a injecté du sérum physiologique. En décomposant tranquillement, ils ont accepté à la fin très tranquillement de déposer leur cuisse contre la grille ", explique Franck Alexieff, l'un des soigneurs. A la clé évidemment une récompense, mais aussi moins de stress. " L’anesthésie se fait plus sereinement et sera donc plus efficace ", ajoute-t-il.

L’autre étape importante a été de les habituer à se trouver isolé. " Ils le seront le temps de l’anesthésie et du voyage, on ne pas les laisser dans une même cage. Seuls les mères et leurs petits le seront ", confirme le soigneur. Chaque singe a donc dû apprendre à passer du temps seul, chose peu habituel pour ce primate très social. " Cela a été plus complique pour Isalia, la cheffe du clan. Chez les bonobos, les fils ne se séparent jamais de leur mère. Donc pour elle, qui est très protectrice, il a fallu du temps et c’est un grand signe de confiance qu’elle nous a donné en acceptant ", se réjouit Franck Alexieff.

A nous de pas les stresser, de chuchoter, de ne pas montrer la présence d’individus inconnus. Tout le matériel a d’ailleurs été caché pour ne pas les inquiéter d’ici là"

Au total, sept bonobos devront être endormis, uniquement les adultes. Le temps de les installer dans leur cage pour le voyage et d'effectuer des tests sanguins. Les deux bébés du clan en revanche ne seront pas anesthésiés. " C’est la partie délicate. Il va falloir les laisser sur leur mère et ne pas les stresser. S’ils crient, cela pourrait faire paniquer tous les autres. A nous de pas les stresser, de chuchoter, de ne pas montrer la présence d’individus inconnus. Tout le matériel a d’ailleurs été caché pour ne pas les inquiéter d’ici là ", glisse Franck Alexieff. Si tout se passe comme prévu, les neuf primates devraient transférer en 1h. Neuf heures de transport en camion leur permettront de rejoindre leur nouveau domicile au Pays-Bas. Pour les rassurer, deux soigneurs de Romagne les accompagneront et resteront sur place avec eux les premiers jours.