La Vallée du Rhône en vigilance orange pour pollution de l'air

La vigilance orange a été déclenchée ce dimanche. Une concentration en particules PM10 a été constatée sur un large couloir en Vallée du Rhône, sur toute la moitié Nord des deux départements de Drôme Ardèche, jusqu'à hauteur de Valence. Deux facteurs se sont conjugués pour provoquer cette pollution.

"Les températures se sont nettement refroidies" note Géraldine Guillaud, responsable adjointe de l'unité prévisions et vigilance chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, "on fait donc plus appel à nos systèmes de chauffage, et notamment au système de chauffage au bois qui parfois, parce qu'il n'est pas assez performant, émet des particules. Par ailleurs, le vent, bien présent samedi, s'est calmé dimanche, il y a eu des inversions thermiques dans la nuit et les particules ont stagné au dessus de leurs zones d'émission."

L'épisode de pollution devrait rapidement s'estomper, d'ici ce mercredi a priori. Le vent devrait à nouveau se lever et disperser les particules.