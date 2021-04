La végétation de Bretagne vue du ciel

Après trois ans de travail minutieux avec l'aide des collectivités locales et des services d'Etat; il est désormais possible de visualiser la répartition de 27 grands types de végétation à l’échelle de la Bretagne administrative. La carte produite par le conservatoire national botanique de Brest est désormais en accès libre sur www.cbnbrest.fr/cgtv-bzh.

Un outil pour identifier les enjeux de biodiversité

Elle peut être utile aux communes, communautés de communes, départements ou à la Région pour identifier les enjeux de biodiversité et mettre en place des Atlas de la biodiversité, des Trames vertes et bleues, des Plans locaux d’urbanisme, des exploitations agricoles. Habitants et citoyens peuvent aussi mesurer les impacts possibles des projets d’aménagement sur leur territoire ou détecter les lieux propices à de belles balades.